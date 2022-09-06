«Паники нет» еще и в Бердянске, – Подоляк о взорванном авто коменданта

Сегодня в Бердянске взорвался очередной автомобиль коллаборанта, но россияне в один голос кричат, что "паники нет". Оккупанты не учли, что сейчас не 2014 год и построить "карьеру", как у Аксенова – не получится.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что Украина методично идет по пути освобождения наших территорий.

Читайте также Оккупанты беспощадно проваливают подготовку к "референдуму" на Запорожье, – спецслужбы

"Это надо понимать, мы идем по этому пути, и сегодня "паники нет" и в Бердянске, с точки зрения определенных диверсий. Оккупанты в Бердянске назначили себе "комендантом" криминальную личность и сегодня эта личность потеряла автомобиль", – рассказывает Подоляк.

По его словам, очевидно этого "коменданта" в Бердянске никто не хочет видеть, как и любое лицо, которое является коллаборантом и которое "назначили" российские оккупационные власти.

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Было бы очень хорошо, если бы эти коллаборанты с потенциальной склонностью к измене поняли, что сейчас не 2014 год. Это, видимо, они насмотрелись на аксенова и решили, что смогут сделать такую же "сногсшибательную карьеру".

"Так вот, коллаборантам 2022 года стоит уяснить, что цену будут платить и те, кто предал Украину в 2014 году, и они," – добавляет советник Ермака.

Разговор с Михаилом Подоляком об успехах ВСУ на фронте: смотрите видео