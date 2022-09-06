Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що Україна методично йде шляхом звільнення наших територій.

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"Це треба розуміти, ми йдемо цим шляхом і сьогодні "паніки немає" й у Бердянську, з точки зору певних диверсій. Окупанти у Бердянську призначили собі "комендантом" кримінальну людину і сьогодні ця особа втратила автомобіль", – розповідає Подоляк.

За його словами, вочевидь цього "коменданта" у Бердянську ніхто не хоче бачити, як і будь-яку особу, яка є колаборантом і яку "призначила" російська окупаційна влада.

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Було б дуже добре, аби ці колаборанти із потенційною схильністю до зради зрозуміли, що зараз не 2014 рік. Це, мабуть, вони надивились на аксьонова і вирішили, що зможуть зробити таку ж "карколомну кар'єру".

"Так от, колаборантам 2022 року варто зрозуміти, що ціну сплачуватимуть і ті, зто зрадив Україну у 2014 році, і вони," – додає радник Єрмака.

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