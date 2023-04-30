Действует в интересах Путина, – политический эксперт эмоционально отреагировал на позицию Папы Римского

На днях Папа Римский посетил Венгрию, где встретился с Виктором Орбаном и епископом РПЦ Илларионом. Его поведение возмутило украинцев.

Действия Папы Римского указывают на то, что он действует не в интересах Ватикана, а в России. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Папа понимает, что происходит в мире

Папа Франциск 29 апреля приехал в Будапешт. Там он встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским РПЦ Илларионом, поддерживающим войну против Украины. Их встреча сопровождалась приветливыми объятиями.

Когда состоялся визит Шмигаля в Италию, где он обсудил вопрос увеличения поставок систем ПВО, он посетил Ватикан и пригласил Папу Римского в Украину. Буквально на следующий день после этого Папа уехал в Венгрию, чтобы встретиться с Орбаном. Католиков, к которым я отношусь с большим уважением, сейчас возглавляет тот, кто не понимает адекватно того, что сейчас происходит в мире,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Папа Франциск на встрече с Илларионом целовал его наперсный крест, в то время, когда архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей прямо обвиняет русскую православную церковь, способствующую войне России против Украины.

"Они что друг друга не слышат? Папа Римский знает, что происходит в Украине, но он реально сейчас подыгрывает московитам. Почему после встречи со Шмигалем, где поднималась проблема убийства людей, он едет целовать московских попов? Это шок", – подчеркнул политический эксперт.

По словам Клочко, Папа не действует в интересах Ватикана, то есть действует в интересах российских попов и Путина соответственно.

Валерий Клочок об возмутительном поведении Папы Римского в Венгрии: смотрите видео

Влияние Папы на верующих

Решение западных партнеров о предоставлении Украине вооружения опирается также на мнение населения и избирателей. Соответственно, на католиков оказывают сильное влияние действия Папы Римского, которые ему доверяют.

Папа Римский для них указатель. Если он, лидер их мнения, толерует действия России, то, может, действительно "не все так однозначно"? Это, мне кажется, очень опасно. Я далек от мысли, что Папа Римский ничего не понимает. Он понимает это. Подобными действиями он способствует убийству украинцев,

– подчеркнул Клочок.

По мнению политэксперта, необходимо по состоянию на сегодня поднимать вопрос возглавления Католической церкви Папой Франциском. Если в публичном пространстве раздаются призывы россиян к уничтожению других народов по национальному признаку, то на это должна быть реакция. От Папы Римского есть лишь призывы к "мирным переговорам".

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