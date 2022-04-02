Папа Франциск может посетить Киев, несмотря на военные действия и угрозы, – журналист
Источник:твиттер Клаудио Лаванги
Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Однако деталей предполагаемого визита пока нет.
Журналист Клаудио Лаванга в самолете на Мальту спросил Папу, рассматривает ли он предложение посетить Киев.
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По словам Лаванги, Франциск ответил: "да, это на столе".
Жестко раскритиковал Путина
Кроме того, Папа Франциск впервые жестко осудил Путина за войну с Украиной. Он заявил, что некий диктатор, увлеченный анахроническими заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты.
Зеленский пригласил Папу в Украину
Зеленский в конце марта поблагодарил Папу Римского за четкую и сильную позицию против войны и молитвы за Украину. Президент пригласил Франциска посетить нашу страну.
Глава государства верит, что сможет организовать этот визит.
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