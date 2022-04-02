Папа Франциск может посетить Киев, несмотря на военные действия и угрозы, – журналист

Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки в Киев. Однако деталей предполагаемого визита пока нет.

Журналист Клаудио Лаванга в самолете на Мальту спросил Папу, рассматривает ли он предложение посетить Киев.

В тему Верю, что сможем это организовать, – Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

По словам Лаванги, Франциск ответил: "да, это на столе".

Жестко раскритиковал Путина

Кроме того, Папа Франциск впервые жестко осудил Путина за войну с Украиной. Он заявил, что некий диктатор, увлеченный анахроническими заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты.

Зеленский пригласил Папу в Украину

Зеленский в конце марта поблагодарил Папу Римского за четкую и сильную позицию против войны и молитвы за Украину. Президент пригласил Франциска посетить нашу страну.

Глава государства верит, что сможет организовать этот визит.

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