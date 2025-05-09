Папа Римский Франциск собирался поехать в Мариуполь в 2022 году, – посол Ватикана

Папа Римский Франциск в мае 2022 года рассматривал возможность визита в окруженный Мариуполь. В тот момент понтифик был готов приехать в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью апостольского нунция (посла Ватикана) в Украине Висвальдаса Кульбокаса для "РБК-Украина".

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Папа Римский планировал приезд в Мариуполь

Висвальдас Кульбокас рассказал, что в мае 2022 года, когда ситуация в Мариуполе была критической, Папа Римский Франциск был готов приехать в Украину.

Я помню, что в 2022 году даже был такой момент – 15 мая – когда защитники Мариуполя еще не были в плену. Было такое очень сложное предложение, чтобы сотрудничали разные страны. Это такая, возможно, утопическая идея привлечь Китай, Турцию и Папу Франциска как морального авторитета, чтобы помочь защитникам Мариуполя выйти живыми и даже не то чтобы вернуться на неоккупированную территорию Украины, и не сдаться в плен, но поехать в другую страну, чтобы там находиться во время войны,

– объяснил посол Ватикана.

По его словам, Папа тогда выразил готовность посетить Украину, в частности Мариуполь, в случае реализации этой гуманитарной инициативы. Это свидетельствовало, что Франциск был "духовно готов", но его решения всегда базировались на том, когда такое присутствие может принести максимальный эффект.

В конце 2024 – начале 2025 года снова появилась надежда на визит Франциска в Украину, однако она так и не реализовалась.

Висвальдас Кульбокас объяснил, что даже когда Папа Франциск принимал решение, "он чувствовал себя свободным изменить его, если понимал, что это ошибочное решение, или какая-то новая информация приходит к нему".

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что официальной причиной смерти понтифика стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.