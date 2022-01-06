Папа Франциск раскритиковал людей, которые заводят животных вместо детей
Источник:RFI
Заводить домашних животных, но при этом отказываться становиться родителями – это проявление эгоизма. Вот такую позицию высказал Папа Римский Франциск.
По его мнению, собаки и кошки – это не замена детям. В противном случае – это свидетельство потери человечности.
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Папа раскритиковал людей, отказывающихся от материнства и отцовства
Папа Римский Франциск раскритиковал людей, которые отказываются от материнства и отцовства, но при этом охотно заводят домашних любимцев – собак, кошек и так далее.
- Понтифик считает, что люди, которые вместо детей заботятся о котах и собаках, демонстрируют эгоизм.
- Такое заявление он сделал во время всеобщей аудиенции в Ватикане 5 января.
Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь детей. Или иногда имеют одного ребенка – и все. Но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей,
– сказал Папа.
Он назвал такую практику "отрицанием отцовства и материнства", которая "отнимает нашу человечность".Обратите внимание: это не первое подобное заявление Папы Франциска. В 2014 году он говорил, что иметь домашних животных вместо детей – это "еще одно явление культурной деградации".
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