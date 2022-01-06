На його переконання, собаки й кішки – це не заміна дітям. У іншому випадку – це свідчення втрати людяності.

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Папа розкритикував людей, які відмовляються від батьківства

Папа Римський Франциск розкритикував людей, які відмовляються від батьківства, але при цьому залюбки заводять домашніх улюбленців – собак, котів тощо.

Понтифік вважає, що люди, які замість дітей турбуються про котів та собак, демонструють егоїзм.

Таку заяву він зробив під час загальної аудієнції у Ватикані 5 січня.

Сьогодні ми бачимо таку форму егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Чи іноді мають одну дитину – і все. Але у них є собаки та кішки, які замінюють дітей,

– сказав Папа.

Він назвав таку практику "запереченням батьківства і материнства", яка "забирає нашу людяність".

Зверніть увагу: це не перша подібна заява Папи Франциска. У 2014 він говорив, що мати домашніх тварин замість дітей – це "ще одне явище культурної деградації".

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