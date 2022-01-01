Від початку COVID-19 Папа Франциск неодноразово говорив про домашнє насильство. Річ у тім, що через карантин жінки опинилися наодинці зі своїми кривдниками.

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Жінок треба захищати

У своїй проповіді Папа наголосив, що жінки "дивляться на світ не для того, аби його експлуатувати, а щоб давати життя". Тому всім потрібно працювати над тим, аби їх захищати.

Скільки насильства спрямовано проти жінок. Годі цього! Образити жінку – значить образити Бога, який від жінки взяв на себе нашу людяність,

– промовив глава католицької церкви.

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