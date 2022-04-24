Папа Франциск снова призвал к пасхальному перемирию в Украине

"Чтобы облегчить страдания изнуренных людей", Папа Римский Франциск на православные Пасхальные выходные в очередной раз призвал к перемирию в Украине.

Об этом сообщает издание The Guardian. Лидер Римско-Католической Церкви также напомнил, что именно два месяца назад, 24 февраля, началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

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Папа Франциск отметил, что война в Украине должна остановиться, а стала еще хуже, чем была.

"Грустно, что в эти самые святые и торжественные дни для христиан мы слышим больше убийственного шума оружия, чем колокола, извещающие о воскресении…" – сказал Папа.

Он в очередной раз призвал стороны к перемирию, поскольку это стало признаком готовности к миру.

Я снова призываю к Пасхальному перемирию, малейшему ощутимому признаку готовности к миру. Прекратите нападения, чтобы облегчить страдания изнуренных людей,

– обратился Папа Франциск.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визита Папы Римского Франциска. Глава государства отметил, что говорить об этом пока рано, но этот визит мог бы существенно помочь Украине.

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