Про це повідомляє видання The Guardian. Лідер Римо-Католицької Церкви також нагадав, що саме два місяці тому, 24 лютого, почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

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Папа Франциск зауважив, що війна в Україні мала б зупинитись, а натомість стала ще гіршою, ніж була.

"Сумно, що в ці найсвятіші й урочисті дні для християн ми чуємо більше вбивчого шуму зброї, ніж дзвонів, що сповіщають про воскресіння…", – сказав Папа.

Він вкотре закликав сторони до перемир'я, оскільки це б стало ознакою готовності до миру.

Я знову закликаю до Великоднього перемир'я, найменшої відчутної ознаки готовності до миру. Припиніть напади, щоб полегшити страждання виснажених людей,

– звернувся Папа Франциск.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит Папи Римського Франциска. Глава держави зазначив, що говорити про це поки що рано, але цей візит міг би суттєво допомогти Україні.

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