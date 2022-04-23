Глава Української греко-католицької церкви сказав, що ці жести були не дуже вчасними.

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Очевидно, що Папа чинить часом пророчі жести, можливо він показує якусь ціль, до якої треба прямувати і досягти в майбутньому. Але в сучасних обставинах ми бачимо, що про примирення говорити ще трошки завчасно,

– сказав глава УГКЦ.

Для примирення потрібні дві ключові умови

За словами Святослава Шевчука, для того, аби хоча б почати говорити про примирення між Україною і Росією, потрібні дві ключові умови.

Перше – має бути зупинена війна. І очевидно, ця вимога є до агресора. Ми мусимо перемогти у цій війні для того, щоб наступив справедливий мир. Лише тоді буде звершено першу вимогу,

– пояснив він.

Друга вимога є ж ключовою: злочинець має бути засуджений, злочин – покараний, а жертва має бути справедливо винагороджена.

Державна російська ідеологія має бути засуджена окремим міжнародним трибуналом. Злочинці мають бути названі, покарані, а Україна, український народ має отримати компенсації,

– додав він.

Лише тоді, переконаний Шевчук, може розпочатись примирення, яке водночас буде схоже на загоєння ран.

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