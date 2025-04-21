Имел особую связь с УГКЦ: Папа Франциск был воспитанником украинского священника Степана Чмиля

Сегодня, 21 апреля, отошел в вечность Папа Римский Франциск. Понтифик имел особую связь с Украинской греко-католической церковью, ведь был воспитанником украинского священника Степана Чмиля.

Этот опыт повлиял на его глубокое понимание восточной традиции и УГКЦ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую греко-католическую церковь.

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Что известно о связи Папы Римского с УГКЦ

В январе 2018 года Папа Франциск посетил собор Святой Софии в Риме, где рассказал, что каждый день молится перед иконой Богородицы, которую ему подарил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Он добавил, что таким образом "начинает и завершает день по-украински".

Кроме этого, в июле 2019 года в Ватикане состоялась встреча Папы с Предстоятелем и митрополитами УГКЦ, во время которой он выразил поддержку Украине.

Отметим, что в 2015 году Папа Франциск также признал "героические добродетели" митрополита Андрея Шептицкого, что стало важным шагом в процессе его беатификации. Таким образом понтифик отметил роль митрополита в развитии УГКЦ, его гуманитарную деятельность и помощь преследуемым во времена Второй мировой войны.

А уже в декабре 2024 года он удостоил кардинального достоинства епарха Мельбурнского Украинской греко-католической церкви Николая Бычка, что стало еще одним важным шагом в признании украинского католического сообщества на мировом уровне.

Напомним, что Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет после лечения тяжелых проблем со здоровьем. С 14 февраля он находился в тяжелом состоянии в больнице, но накануне даже выступил перед верующими с пасхальной речью.