Цей досвід вплинув на його глибоке розуміння східної традиції та УГКЦ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську греко-католицьку церкву.

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Що відомо про зв'язок Папи Римського з УГКЦ

У січні 2018 року Папа Франциск відвідав собор Святої Софії в Римі, де розповів, що кожного дня молиться перед іконою Богородиці, яку йому подарував глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він додав, що таким чином "розпочинає та завершує день по-українськи".

Окрім цього, у липні 2019 року у Ватикані відбулася зустріч Папи з Предстоятелем і митрополитами УГКЦ, під час якої він висловив підтримку Україні.

Зазначимо, що у 2015 році Папа Франциск також визнав "героїчні чесноти" митрополита Андрея Шептицького, що стало важливим кроком у процесі його беатифікації. У такий спосіб понтифік відзначив роль митрополита у розвитку УГКЦ, його гуманітарну діяльність та допомогу переслідуваним у часи Другої світової війни.

А вже у грудні 2024 року він удостоїв кардинальної гідності єпарха Мельбурнського Української греко-католицької церкви Миколу Бичка, що стало ще одним важливим кроком у визнанні української католицької спільноти на світовому рівні.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років після лікування важких проблем зі здоров'ям. З 14 лютого він перебував у важкому стані в лікарні, але напередодні навіть виступив перед вірянами з великодньою промовою.