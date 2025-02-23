Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Тем временем в Риме верующие собираются на молитвы за его выздоровление, а врачи предупреждают о риске серьезных осложнений.

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Что известно о болезни Папы Франциска

Папа Римский Франциск, которому диагностировали двойную пневмонию, провел "спокойную" ночь после серьезного дыхательного приступа и переливания крови. Несмотря на критическое состояние, в Ватикане заверили, что Понтифик отдохнул, и пока не наблюдается новых осложнений.

88-летнего главу Католической церкви госпитализировали в римскую больницу Джемелли еще 14 февраля после нескольких дней проблем с дыханием. Медики диагностировали у него пневмонию в обоих легких.

В субботу Ватикан впервые признал состояние Папы критическим, отметив, что Франциск нуждался в дополнительном кислороде и переливании крови из-за низкого уровня тромбоцитов.

Двойная пневмония – это серьезная инфекция, поражающая оба легких, вызывая их воспаление и образование рубцов. Она может затруднять дыхание и приводить к угрожающим для жизни последствиям.

В Ватикане подтвердили, что заболевание Папы "сложное", поскольку его вызвали сразу несколько патогенных микроорганизмов.

Франциск имеет давние проблемы с легкими – еще в молодости ему удалили часть одного легкого из-за плеврита. За последние два года он неоднократно сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, что делает его еще более уязвимым перед легочными инфекциями.

Ватикан и паломники молятся за выздоровление Папы

В воскресенье утром архиепископ Рино Физикелла призвал верующих усилить молитвы за Понтифика. Вечером в Ватикане состоится специальная месса, посвященная его здоровью.

Возле больницы Джемелли собрались паломники, которые молятся за Папу и оставляют цветы и записки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Некоторые зажигают свечи у памятника Папе Иоанну Павлу II, который также неоднократно проходил лечение в этой больнице.

Специалисты отмечают, что состояние Франциска остается нестабильным, а его преклонный возраст и общая слабость только усложняют ситуацию. Врач Серджо Альфьери, один из ведущих медиков больницы Джемелли, заявил, что главный риск сейчас – это возможность распространения легочной инфекции в кровь, что может привести к сепсису.