Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Тим часом у Римі віряни збираються на молитви за його одужання, а лікарі попереджають про ризик серйозних ускладнень.

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Що відомо про хворобу Папи Франциска

Папа Римський Франциск, якому діагностували подвійну пневмонію, провів "спокійну" ніч після серйозного дихального нападу та переливання крові. Попри критичний стан, у Ватикані запевнили, що Понтифік відпочив, і наразі не спостерігається нових ускладнень.

88-річного главу Католицької церкви госпіталізували до римської лікарні Джемеллі ще 14 лютого після кількох днів проблем із диханням. Медики діагностували у нього пневмонію в обох легенях.

У суботу Ватикан уперше визнав стан Папи критичним, зазначивши, що Франциск потребував додаткового кисню та переливання крові через низький рівень тромбоцитів.

Подвійна пневмонія – це серйозна інфекція, що вражає обидві легені, викликаючи їхнє запалення та утворення рубців. Вона може ускладнювати дихання і призводити до загрозливих для життя наслідків.

У Ватикані підтвердили, що захворювання Папи "складне", оскільки його спричинили одразу кілька патогенних мікроорганізмів.

Франциск має давні проблеми з легенями – ще в молодості йому видалили частину однієї легені через плеврит. За останні два роки він неодноразово стикався з серйозними проблемами зі здоров’ям, що робить його ще більш вразливим перед легеневими інфекціями.

Ватикан і паломники моляться за одужання Папи

У неділю вранці архієпископ Ріно Фізікелла закликав вірян посилити молитви за Понтифіка. Увечері у Ватикані відбудеться спеціальна меса, присвячена його здоров’ю.

Біля лікарні Джемеллі зібралися паломники, які моляться за Папу та залишають квіти й записки з побажаннями швидкого одужання. Дехто запалює свічки біля пам’ятника Папі Івану Павлу ІІ, який також неодноразово проходив лікування в цій лікарні.

Фахівці наголошують, що стан Франциска залишається нестабільним, а його похилий вік і загальна слабкість лише ускладнюють ситуацію. Лікар Серджо Альф’єрі, один із провідних медиків лікарні Джемеллі, заявив, що головний ризик зараз – це можливість поширення легеневої інфекції в кров, що може призвести до сепсису.