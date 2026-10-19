Гуманитарная катастрофа в Олешках: Папа Лев XIV поговорил с Зеленским после переговоров с Путиным

19 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу ситуации в оккупированных Олешках. Понтифик поднял вопрос о гуманитарном перемирии для оказания помощи и эвакуации жителей.

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, контакт состоялся через несколько дней после переговоров понтифика с главой Кремля Владимиром Путиным.

Каковы подробности?

В ходе беседы стороны сосредоточились на критическом положении гражданского населения в Херсонской области.

Папа Римский напомнил о своем обращении к российскому руководству относительно введения временного режима тишины. Этот шаг должен стать предпосылкой для немедленного решения острых гуманитарных проблем в блокированном городе.

"Его Святейшество выразил надежду, что сотрудничество между обеими сторонами позволит обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", – отмечается в заявлении.

В ватиканской пресс-службе подчеркнули, что Святой Отец подтвердил готовность последовательно содействовать любым шагам, направленным на защиту гражданских лиц, диалог и установление мира.

Как разговор прокомментировал Зеленский?

Глава государства поблагодарил за то, что "даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится о наших людях". Владимир Зеленский отметил, что поднимались вопросы российской эскалации, постоянных ударов по украинским городам, а также, собственно, ситуации в оккупированных Олешках.

Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решение. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу,

– подчеркнул президент.

Напомним, несколькими днями ранее мы писали о разговоре понтифика с кремлевским диктатором. Так, Путин цинично перевел на Киев ответственность за гуманитарный кризис в Олешках. Также он, по заявлениям Москвы, заявил о поддержке инициативы Ватикана по обеспечению безопасности местных жителей и обеспечению города необходимой гуманитарной помощью.