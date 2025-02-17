Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News. Пресс-служба Святого Престола в первой половине дня заявила – результаты обследований показали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что и обусловило дальнейшее изменение терапии.

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Что известно о состоянии Папы

Фармакологическое лечение в госпитальных условиях вместе с отдыхом помогли стабилизировать состояние Франциска, в частности, в течение последних дней врачи не фиксировали повышение температуры тела.

Все проведенные на сегодня обследования свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует соответствующего лечения в условиях стационара,

– говорится в сообщении.

Понтифик выполняет рекомендации врачей, поэтому не возглавлял воскресную мессу 16 января. Утром он принял Святое Причастие и слушал служение через телевидение, а во второй половине дня чередовал чтение с отдыхом.

Пресс-служба Святого Престола также информирует о том, что ввиду продолжения лечения отменена общая аудиенция в среду, 19 февраля.

Напомним, 88-летний Папа Римский приехал в больницу на обследование в пятницу, 14 февраля. У него обнаружили инфекцию дыхательных путей, поэтому немедленно госпитализировали.

В молодости у Франциска развился плеврит, поэтому ему удалили часть одного из легких, а в последнее время он подвержен легочным инфекциям.