Его предшественник также считал Гитлера или Муссолини не совсем фашисты. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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По его словам, в Ватикане пытаются выстроить определенный мостик, ведь Путина сегодня или завтра не станет, а с россиянами еще придется работать.
Папа все же пытается держать мостик. Пытается играть в политику. Плюс не исключаем, определенные бизнес-интересы Ватикана. Самое главное – очень большое количество людей, мотивированных рублем для того, чтобы сидеть у Папы и объяснять ему его картинку мира.
– объяснил Николай Давидюк.
Эксперт считает, если Папа приедет в Бердянск, Бучу, Херсон, его мировоззрение изменится. Не верится, что понтифик не может приехать. Он навещал Тунис, Бахрейн и ничего не произошло.
"Если он переживает, то его здесь будут носить на руках. Он не будет ступать на свои святые ноги – его будут носить на руках, но он должен увидеть всю ту боль, горе и страдания украинского народа. Почему нет? Чего бояться?", – отметил политолог.
Давидюк рассказал, что в Украине также есть некоторые опасения от консультантов, которые советуют политическому руководству: "А если Папа приедет и скажет что-то не то". Давайте откровенно – 9 месяцев он постоянно говорит что-то не то.
Пусть приезжает и смотрит. Он тоже человек. Если мы изменили Шольца и Штайнмайера, который предлагал предательскую формулу и упаковывал ее в очень сладкую конфету, то почему Папа не может приехать? Почему мы думаем, что он не изменится и в нем нет ничего человеческого?
– акцентировал Давидюк.
"Да, мы понимаем, что Папа антиамериканист, что Запад нам помогает. Но в первую очередь он человек, потом священник, потом политик. Я думаю, что нужно сделать ставку на то, что он человек и вот тогда его привозить", – добавил политолог.
Какова роль Папы в этой войне
По мнению Давидюка, Папа примет роль второго плана. Однако он также точно самая потерянная надежда этой войны. Папа мог быть лучшим и эффективным переговорщиком, но им не стал. По одной причине – его руки были слишком близки к России.
"Если бы он был равноудален и действительно находился в Ватикане, а не на полпути в Москву, он действительно мог бы быть этим переговорщиком и мог бы принести мир. Это на самом деле была бы его большая сильная персональная победа", – добавил Давидюк.
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