Його попередник також вважав Гітлера чи Муссоліні не зовсім фашисти. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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За його словами, у Ватикані намагаються вибудувати певний місток, адже Путіна сьогодні чи завтра не стане, а з росіянами ще доведеться працювати.

Папа все ж таки намагається тримати місток. Намагається грати в політику. Плюс не виключаємо, певні бізнес-інтереси Ватикану. Найголовніше – надзвичайно велика кількість людей, які мотивовані рублем для того, щоб сидіти біля Папи й пояснювати йому його картинку світу.

– пояснив Микола Давидюк.

Експерт вважає, якщо Папа приїде в Бердянськ, в Бучу, в Херсон, його світогляд зміниться. Не віриться в те, що понтифік не може приїхати. Він відвідував Туніс, Бахрейн й нічого не сталося.

"Якщо він переживає, то його тут носитимуть на руках. Він не буде ступати на свої святі ноги – його будуть носити на руках, але він повинен побачити весь той біль, горе й страждання українського народу. Чому ні? Чого боятися?", – зазначив політолог.

Давидюк розповів, що в Україні також є деякі перестороги від консультантів, які радять політичному керівництву: "А якщо Папа приїде й скаже щось не те". Давайте відверто – 9 місяців він постійно говорить щось не те.

Нехай приїжджає й дивиться. Він теж людина. Якщо ми змінили Шольца й Штайнмаєра, який пропонував зрадницьку формулу й запаковував її в дуже солодку цукерку, то чому зараз Папа не може приїхати? Чому ми думаємо, що він не зміниться й в ньому немає нічого людського?,

– акцентував Давидюк.

"Так, ми розуміємо, що Папа антиамериканіст, що Захід нам допомагає. Але в першу чергу він людина, потім священник, потім політик. Я думаю, що треба зробити ставку на те, що він людина й ось тоді його привозити", – додав політолог.

Яка роль Папи у цій війні

На думку Давидюка, Папа візьме роль другого плану. Проте він також точно найбільш втрачена надія цієї війни. Папа міг бути найкращим й найефективнішим перемовником, але ним не став. Через одну причину – його руки були надто близько до Росії.

"Якби він був рівновіддаленим й дійсно знаходився у Ватикані, а не на пів дороги до Москви, він дійсно міг би бути цим перемовником й міг би принести мир. Це насправді була б його велика сильна персональна перемога", – додав Давидюк.

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