Його попередник також вважав Гітлера чи Муссоліні не зовсім фашисти. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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За його словами, у Ватикані намагаються вибудувати певний місток, адже Путіна сьогодні чи завтра не стане, а з росіянами ще доведеться працювати.
Папа все ж таки намагається тримати місток. Намагається грати в політику. Плюс не виключаємо, певні бізнес-інтереси Ватикану. Найголовніше – надзвичайно велика кількість людей, які мотивовані рублем для того, щоб сидіти біля Папи й пояснювати йому його картинку світу.
– пояснив Микола Давидюк.
Експерт вважає, якщо Папа приїде в Бердянськ, в Бучу, в Херсон, його світогляд зміниться. Не віриться в те, що понтифік не може приїхати. Він відвідував Туніс, Бахрейн й нічого не сталося.
"Якщо він переживає, то його тут носитимуть на руках. Він не буде ступати на свої святі ноги – його будуть носити на руках, але він повинен побачити весь той біль, горе й страждання українського народу. Чому ні? Чого боятися?", – зазначив політолог.
Давидюк розповів, що в Україні також є деякі перестороги від консультантів, які радять політичному керівництву: "А якщо Папа приїде й скаже щось не те". Давайте відверто – 9 місяців він постійно говорить щось не те.
Нехай приїжджає й дивиться. Він теж людина. Якщо ми змінили Шольца й Штайнмаєра, який пропонував зрадницьку формулу й запаковував її в дуже солодку цукерку, то чому зараз Папа не може приїхати? Чому ми думаємо, що він не зміниться й в ньому немає нічого людського?,
– акцентував Давидюк.
"Так, ми розуміємо, що Папа антиамериканіст, що Захід нам допомагає. Але в першу чергу він людина, потім священник, потім політик. Я думаю, що треба зробити ставку на те, що він людина й ось тоді його привозити", – додав політолог.
Яка роль Папи у цій війні
На думку Давидюка, Папа візьме роль другого плану. Проте він також точно найбільш втрачена надія цієї війни. Папа міг бути найкращим й найефективнішим перемовником, але ним не став. Через одну причину – його руки були надто близько до Росії.
"Якби він був рівновіддаленим й дійсно знаходився у Ватикані, а не на пів дороги до Москви, він дійсно міг би бути цим перемовником й міг би принести мир. Це насправді була б його велика сильна персональна перемога", – додав Давидюк.
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Останні новини щодо Папи Римського
- Папа Римський в інтерв'ю американським журналістам заявив про свою позицію щодо війни в Україні. Понтифік назвав українців народом-мучеником через російську агресію. Один з журналістів зауважив, що висловлювання Папи виглядають так, ніби він не хоче прямо критикувати Росію за її агресію проти України. Натомість він говорить більш загально про необхідність припинення війни.
- Ватикан не полишає надії примирити ката та жертву, аби "всі жили в мирі". Саме з цією метою він запропонував організувати на своїй території переговори між Росією та Україною.