В Ватикане уже назвали официальную причину смерти Папы Римского, который долго и тяжело болел, передает 24 Канал.

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Жизнь Папы в 2 минутах

Издание Vatican News по поводу потери главы Католической церкви опубликовало чуть более чем двухминутное видео о жизни Франциска, показывая незабываемые кадры из его детства, юности и служений до 13 марта 2013 года, когда он был избран Папой Римским.

От детства до периода папства: смотрите видео

Напомним, что Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе и был старшим из 5 детей в семье итальянских эмигрантов из Генуи, которые осели в Аргентине.

Франциск стал 266-м по счету и первым Папой из Западного полушария, а также первым главой Ватикана из Ордена иезуитов.

Также Бергольо прервал более чем столетнюю традицию, когда Папами не избирали монахов. Кроме того, Франциск стал первым Папой-неевропейцем, начиная с 741 года.