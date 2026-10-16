16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с лидером Кремля Путиным по поводу ситуации в Херсонской области. Понтифик подчеркнул необходимость перемирия в Олешках для безопасной эвакуации мирных жителей.

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, понтифик выразил серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в городе. Прекращение огня необходимо для того, чтобы доставить местным жителям продовольствие и лекарства.

Что известно об инициативе Ватикана?

По словам представителей Ватикана, главная цель такого шага заключается в проведении добровольной и безопасной эвакуации мирного населения из опасной зоны.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. По сообщению Москвы, стороны обсудили сотрудничество России и Ватикана в продвижении духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира. Путин цинично возложил ответственность за гуманитарную катастрофу в Олешках на Киев.

Военный преступник посмел "поддержать" инициативу Ватикана по обеспечению безопасности жителей города и организации снабжения необходимой помощи.

Напомним, Зеленский заявил о критической ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области, где россияне препятствуют местным жителям, в частности детям, получать еду. По его словам, Украина пытается помочь людям, однако оккупационные власти блокируют эти попытки.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Лев XIV призвал к смелости в переговорах и готовности пойти на уступки ради мира в Европе, назвав войну "бессмысленной бойней".

Состояние здоровья понтифика

Напомним, что недавно 71-летний Папа Римский Лев XIV сообщил о необходимости хирургического вмешательства. В ходе медицинских обследований у него обнаружили узелок в легком, который врачи рекомендовали удалить.

Операцию планируют провести в ближайшее время, после чего понтифику понадобится около недели для восстановления в больнице.