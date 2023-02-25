Украинская делегация посетила Папу Римского. Члены делегации просили его быть на стороне Украины и помочь освобождению из плена всех граждан Украины.

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Что получил понтифик в подарок

Франциску подарили ветку хлопка, флаг из освобожденной деревни в Николаевской области и соль "Мощь" из Соледара. А еще была монетка "Мариуполь", сердце Мариуполя и браслет из стали.

Вместе с символами несокрушимости украинская делегация передала понтифику список пленных гражданских и военных, оборонявших город от российской армии. Папу попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному увольнению.

Папа Римский получил символические подарки из Украины / Фото Наталья Емченко

Что стоит знать о браслетах "Азовсталь"

Проект по продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости" запустили в рамках платформы United24. Все средства были направлены на закупку дронов для украинских военных.

К слову, один браслет стоил 1500 гривен. Последний браслет из довоенной партии металла легендарного комбината "Азовсталь" был продан 14 декабря. Общий тираж браслетов составил 100 000 штук. Их раскупили в 44 странах мира.

Куда пошли деньги: