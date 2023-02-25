Українська делегація завітала до Папи Римського. Члени делегації просили його бути на боці України та посприяти звільненню з полону усіх громадян України.

До теми Я прошу про діалог, – Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та Путіним

Що отримав понтифік у подарунок

Франциску подарували гілку бавовни, прапор зі звільненого села на Миколаївщині та сіль "Міць" із Соледара. А ще була монетка "Маріуполь", серце Маріуполя та браслет зі сталі.

Разом з символами незламності українська делегація передала понтифіку список полонених цивільних та військових, які обороняли місто від російської армії. Папу попросили долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення.

Папа Римський отримав символічні подарунки з України / Фото Наталія Ємченко

Що варто знати про браслети "Азовсталь"

Проєкт з продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" запустили в рамках платформи United24. Усі кошти спрямували на закупівлю дронів для українських військових.

До слова, один браслет вартував 1 500 гривень. Останній браслет з довоєнної партії металу легендарного комбінату "Азовсталь" продали 14 грудня. Загальний наклад браслетів становив 100 000 штук. Їх розкупили у 44 країнах світу.

Куди пішли гроші: