Что кроется за новым циничным заявлением Папы Римского об Украине и России

Папа Римский назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". Его позицию многие критикуют, кто-то – оправдывает. Однако понтифик уже не впервые прибегает к подобным заявлениям.

Папа Римский живет в своем определенном информационном пузыре и не владеет всей информацией о войне России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучила религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович.

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Папа Римский имеет свое видение

Людмила Филипович отметила, что у Папы Римского свое видение того, что происходит в мире. По ее словам, христианство действительно учит жить в мире, однако на россиян такие призывы не подействуют. Оккупанты живут по преступным представлениям о мире.

Я думаю, что Папа Римский живет в своем определенном информационном пузыре, потому что он за пределы Ватикана не очень часто выходит. Он получает информацию или из медиа, или от своих советников, тех, кто вокруг него, а там есть разные люди,

– предположила она.

Вряд ли Папа Римский владеет всей информацией. Он считает все народы братьями. Однако ни одной стране, которые строят свою независимость, идентичность, не понравятся такие заявления.

"Пусть бы он объяснил, почему одна часть этой большой человеческой семьи придерживается правил и законов, по которым призывал жить Иисус Христос, а другая – игнорирует", – добавила доктор философских наук.