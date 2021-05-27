Папа Римский поцеловал татуировку на руке женщины, выжившей в Освенциме: видео

Папа Римский Франциск 26 мая поцеловал татуировку с лагерным номером на предплечье 81-летней Лидии Максимович. Она выжила в одном из крупнейших концлагерей Аушвиц.

Папа Франциск встретил Лидию Максимович после своей аудиенции в Апостольском дворце в Ватикане. Сейчас женщина живет в Кракове, она прибыла в Италию по приглашению ассоциации "Живая Память".

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После того как Папа Римский поцеловал татуировки Максимович с лагерным номером "70072", она обняла его. Впоследствии Папа Франциск положил руку на плечо бывшей пленницы Освенцима и провел с ней беседу.

Максимович намерен рассказать об опытах нацистов

Женщину депортировали из Беларуси в концлагерь в Освенциме в 1943 году. Семью Максимович обвиняли в поддержке партизан.

Сейчас женщина считает своей миссией рассказать об опытах врача-нациста Менгеле над детьми. После выхода из концлагеря Лидию Максимович удочерила польская семья, со своей матерью она воссоединилась в 18 лет.

Собственно Папа Римский Франциск посетил Освенцим еще в 2016 году, тогда он в одиночестве решил пройти через ворота Arbeit Macht Frei.

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