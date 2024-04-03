В среду, 3 апреля, Папа Франциск во время молитвы держал в руках личные реликвии украинского солдата Александра, погибшего в боях за Авдеевку. Розарий и Евангелие стали символом памяти о молодом защитнике.

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Папа Римский молится за Украину

Во время обращения к верующим понтифик призвал к минуте молчания, чтобы почтить Александра и других героев, которые отдали жизнь на войне. Он подчеркнул, что война – всегда разрушает, акцентируя на большом количестве человеческих жертв.

Он оставил после себя жизнь... В руках я держу четки и Новый Завет, который оставил солдат, погибший на войне. Этого юношу звали Александр, ему было 23 года,

– заявил Папа.

Понтифик также отметил трагедию в Украине, вспоминая слова из псалма: "Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, выслушай мой голос". Он выразил сочувствие ко всем, кто пострадал от войны и призвал к миру.

Обратите внимание! Понтифик в ходе молебна призвал подумать об Александре и многих других людях, "которые погибли в этом безумии войны".

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