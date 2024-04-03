У середу, 3 квітня, Папа Франциск під час молитви тримав у руках особисті реліквії українського солдата Олександра, який загинув у боях за Авдіївку. Вервиця та Євангеліє стали символом пам'яті про молодого захисника.

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Папа Римський молиться за Україну

Під час звернення до вірян понтифік закликав до хвилини мовчання, щоб вшанувати Олександра та інших героїв, які віддали життя на війні. Він наголосив, що війна – завжди руйнує, акцентуючи на великій кількості людських жертв.

Він залишив по собі життя… У руках я тримаю вервицю і Новий Заповіт, який залишив солдат, що загинув на війні. Цього юнака звали Олександр, йому було 23 роки,

– заявив Папа.

Понтифік також наголосив на трагедії в Україні, згадуючи слова з псалма: "З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, вислухай мій голос". Він висловив співчуття до всіх, хто постраждав від війни та закликав до миру.

Зверніть увагу! Понтифік у ході молебню закликав подумати про Олександра та багатьох інших людей, "які загинули в цьому божевіллі війни".

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