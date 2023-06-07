Будет операция: Папа Римский снова попал в больницу

Папу Римского снова госпитализировали. Ему будут делать операцию на кишечнике.

Это произошло спустя день после того, как он прошел медицинское обследование в больнице. Как стало известно, Папу Римского прооперируют 7 июня.

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Папу Римского госпитализировали

Операция Папы будет проходить под общим наркозом. Он останется в больнице на несколько дней.

Как оказалось, Папа Римский страдал от "рецидивирующих, болезненных и ухудшающихся" симптомов, вызванных заключенным в лапароцеле (грыжей живота).

В марте Папа Римский провел в больнице три дня с респираторной инфекцией. А в прошлом месяце ему пришлось пропустить аудиенцию из-за лихорадки.

Два года назад Папе также удалили 33 сантиметра толстой кишки из-за воспаления и сужения толстого кишечника.

У него также отсутствует часть одного легкого, которое удалили, когда он был молодым. Поэтому Папа использует тростник для ходьбы из-за боли в коленях.

Пребывание в медицинском учреждении будет длиться несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление,

– сообщили в Ватикане.

Прошлая госпитализация Папы Римского

Напомним, что 29 марта после проведения общей аудиенции Папу Франциска госпитализировали. В Ватикане отмечалось, что понтифик проведет в больнице несколько дней.

Тогда СМИ писали, что компьютерная томография грудной клетки и тесты на насыщение крови кислородом исключили серьезные проблемы. По словам врачей, состояние здоровья Папы "не вызывало беспокойство".

Однако некоторые источники утверждали, что Франциск страдает от проблем с сердцем, а также у него проблемы с дыхательной системой.

Отметим, что в последние месяцы Папа Римский пользовался инвалидной коляской из-за проблем с передвижением, связанных с коленом. К тому же он перенес операцию на толстой кишке в 2021 году.

Несмотря на проблемы, Папа оставался активным и совершал поездки за границу. В январе 2023 года Папа Римский возглавил похороны своего предшественника Папы Бенедикта XVI, добровольно ушедшего в отставку за многие столетия.