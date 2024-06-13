Выступая на площади Святого Петра во время катехезы в среду, 12 июня, Папа Римский призвал католических священников сокращать свои проповеди.

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Дедлайн для священников

По словам Папы, речи не должны длиться более восьми минут, иначе люди просто уснут.

Он напомнил, что функция проповеди заключается в том, чтобы "перенести Слово Божье из книги в жизнь".

Но проповедь для этого должна быть короткой: образ, мысль, чувство. Проповедь не должна длиться более восьми минут, потому что после теряется внимание и люди засыпают,

– сказал понтифик.

В 2018 году глава католической церкви уже просил священников быть "лаконичнее". Тогда он отмечал, что проповеди не должны произноситься дольше 10 минут.

Следует отметить, что сам Папа Римский нередко превышает указанный им лимит. Так, этом году во время Божьей Мессы речь понтифика длилась более 20 минут.

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