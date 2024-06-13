Виступаючи на площі Святого Петра під час катехези в середу, 12 червня, Папа Римський закликав католицьких священників скорочувати свої проповіді.
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Дедлайн для священників
За словами Папи, промови не повинні тривати більше восьми хвилин, інакше люди просто заснуть.
Він нагадав, що фіункція проповіді полягає у тому, аби "перенести Слово Боже з книги в життя".
Але проповідь для цього має бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна тривати більше восьми хвилин, тому що після втрачається увага і люди засинають,
– сказав понтифік.
У 2018 році глава католицької церкви вже просив священників бути "лаконічнішими". Тоді він наголошував, що проповіді не мають виголошуватися довше за 10 хвилин.
Слід зазначити, що сам Папа Римський нерідко перевищує зазначений ним ліміт. Так, цьогоріч під час Божої Меси промова понтифіка тривала понад 20 хвилин.
Папа Римський невдовзі зустрінеться з Зеленським
- Глава католицької церкви планує зустріч із Володимиром Зеленським на полях саміту "Великої сімки" завтра, 14 червня.
- Передбачається, що Папа Римський прибуде до Апулії на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом. Там його зустріне прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.
- Раніше понтифік вкотре закликав до мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, а також Ізраїлем і ХАМАС. "Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", – наголосив Папа.
- Глава католицької церкви неодноразово видавав скандальні заяви про війну в Україні. Зокрема, цьогоріч у березні він закликав Київ "підняти білий прапор": визнати поразку і сісти з Москвою за стіл переговорів.