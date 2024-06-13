Виступаючи на площі Святого Петра під час катехези в середу, 12 червня, Папа Римський закликав католицьких священників скорочувати свої проповіді.

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Дедлайн для священників

За словами Папи, промови не повинні тривати більше восьми хвилин, інакше люди просто заснуть.

Він нагадав, що фіункція проповіді полягає у тому, аби "перенести Слово Боже з книги в життя".

Але проповідь для цього має бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна тривати більше восьми хвилин, тому що після втрачається увага і люди засинають,

– сказав понтифік.

У 2018 році глава католицької церкви вже просив священників бути "лаконічнішими". Тоді він наголошував, що проповіді не мають виголошуватися довше за 10 хвилин.

Слід зазначити, що сам Папа Римський нерідко перевищує зазначений ним ліміт. Так, цьогоріч під час Божої Меси промова понтифіка тривала понад 20 хвилин.

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