Папа Римський вже не вперше говорить про війну та закликає до абстрактного миру. Ці заяви понтифіка очікувано отримують шквал критики.
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Що цього разу сказав Папа Римський
Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна,
– сказав Папа Римський.
Він додав, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Заяви понтифіка стосуються і війни в Україні.
Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: "Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори,
– наголосив понтифік.
Варто також зазначити, що Швейцарія запросила Папу Римського на Глобальний саміт миру. Президентка Швейцарії Віола Амгерд зазначила, що Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції.
Інші заяви Папи Римського
- У березні в інтерв'ю понтифік цинічно заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". За його словами, українцям потрібно мати сміливість визнати свою поразку та сісти за стіл переговорів з Росією.
- Згодом президент Володимир Зеленський різко відреагував на скандальну заяву голови католицької церкви. Він зауважив, що російські окупанти та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.
- Водночас у Великдень Папа Римський закликав до обміну полоненими між Росією та Україною у форматі "всіх на всіх". Тоді під час Святої Меси у Ватикані звернувся з рішучим закликом до "поваги до принципів міжнародного права".