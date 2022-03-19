Папа Римский посетил украинских детей в педиатрической больнице Ватикана
19 марта 2022 , 21:21Читати новину українською
Источник:Vatican News
Папа Римский Франциск посетил педиатрическую больницу Ватикана. Сейчас там находится 19 украинских детей.
Всего с начала войны России против Украины в Ватикан прибыли 50 украинских детей. В педиатрической больнице находятся дети с различными заболеваниями.
Заметьте Девочка из Японии трогательно поддержала украинцев: опубликовала рисунок, подписанный на украинском
В частности среди пациентов больницы украинские дети с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями и те, кто получил ранения во время войны.
Глава Католической церкви посетил их в палатах.
Папа Франциск посетил украинских детей в больнице в Ватикане / Фото Vatican News
Интересно – Папа Франциск обратился к россиянам из-за блокады Мариуполя: смотрите видео