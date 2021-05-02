Папа Франциск поздравил христиан востока с Пасхой. Он пожелал всем мира и света, и утешение Господа тем сообществам, которые находятся в особенно трудных ситуациях.

Поздравления папа Франциск высказал во время воскресной молитвенной встречи с верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Поздравление он произнес после молитвы "Царица неба".

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"Поздравления братьям и сестрам православным"

Папа Франциск во время речи произнес свои наилучшие поздравления православным. Он назвал их "нашими братьями и сестрами православных церквей и церковных восточных и латинских Церквей. Преемник святого Петра пожелал благодатной Пасхи, света и мира.

Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи!

– пожелал Папа Франциск.

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