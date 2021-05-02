Папа Римский поздравил с Пасхой христиан восточного обряда
Папа Франциск поздравил христиан востока с Пасхой. Он пожелал всем мира и света, и утешение Господа тем сообществам, которые находятся в особенно трудных ситуациях.
Источник:Vatican news
Поздравления папа Франциск высказал во время воскресной молитвенной встречи с верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Поздравление он произнес после молитвы "Царица неба".
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"Поздравления братьям и сестрам православным"
Папа Франциск во время речи произнес свои наилучшие поздравления православным. Он назвал их "нашими братьями и сестрами православных церквей и церковных восточных и латинских Церквей. Преемник святого Петра пожелал благодатной Пасхи, света и мира.
Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи!
– пожелал Папа Франциск.
Как проходит Пасха в Украине
- Второй год подряд украинцы празднуют Пасху в условиях карантина.
- Дополнительных ограничений на эту дату не вводили, однако власти неоднократно просили соблюдать эпидемические нормы.
- Всего в мероприятиях по случаю праздника приняли участие более 743 тысяч граждан, сообщили полицейские. Ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.
- Днем 2 апреля в Украину спецрейсом доставили Благодатный огонь из Иерусалима, который там сошел накануне. Принял огонь наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.
- Между тем полиция усилила контроль на дорогах и в зонах отдыха во время пасхальных праздников.
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