В правительстве заверили, что Пасха и майские праздники в Украине пройдут без усиления карантина. В то же время большее внимание обратят на меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.

Речь идет прежде всего о социальной дистанции и масочном режиме. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чиновник призвал прислушаться как к Минздраву, так и к лидерам церквей и религиозных организаций. Говорится о просьбе оставаться на Пасху дома.

Справка. Глава ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев, которые находятся в зоне риска, не идти в церковь на Пасху. Они могут посетить богослужения онлайн.

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