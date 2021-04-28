Карантин на Пасху усиливать не будут, – Шмыгаль
В правительстве заверили, что Пасха и майские праздники в Украине пройдут без усиления карантина. В то же время большее внимание обратят на меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.
Источник:телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Речь идет прежде всего о социальной дистанции и масочном режиме. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Чиновник призвал прислушаться как к Минздраву, так и к лидерам церквей и религиозных организаций. Говорится о просьбе оставаться на Пасху дома.
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