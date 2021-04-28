Карантин на Великдень посилювати не будуть, – Шмигаль
В уряді запевнили, що Великдень та травневі свята в Україні пройдуть без посилення карантину. Водночас більшу увагу звернуть на заходи контролю за дотриманням уже встановлених обмежень.
Джерело:телеграм-канал Дениса Шмигаля
Мовиться насамперед про соціальну дистанцію та масковий режим. Про це заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Урядовець закликав дослухатися як до МОЗ, так і до лідерів церков та релігійних організацій. Мовиться про прохання залишатися на Великдень вдома.
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