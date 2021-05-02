Папа Франциск привітав християн сходу з Великоднем. Він побажав усім миру і світла та втішення господнього тим спільнотам, які перебувають в особливо важких ситуаціях.

Привітання папа Франциск висловив під час недільної молитовної зустрічі з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Вітання він виголосив після молитви "Царице неба".

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"Вітання братам і сестрам православним"

Папа Франциск під час промови виголосив свої найкращі вітання православним. Він назвав їх "нашими братами і сестрами православних Церков та католицьких східних і латинських Церков. Наступник святого Петра побажав благодатного Великодня, світла і миру.

Нехай же Воскреслий Господь наповнить їх світлом і миром та втішить спільноти, які проживають в особливо важких ситуаціях. Благодатної їм Пасхи!

– побажав Папа Франциск.

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