Новая "бессмысленная бойня", – Папа Римский призвал поступиться некоторыми позициями ради мира в Европе

Папа Римский Лев XIV призвал "проявлять смелость в переговорах" и "быть готовыми поступиться некоторыми позициями ради высшего блага", то есть мира в Европе.

Во время выступления во французском городе Мец в понедельник, 28 сентября, он отметил, что война в Украине продолжает бушевать, несмотря на многочисленные попытки посредничества, сообщает Le Figaro.

Что сказал Папа Римский

Понтифик выразил сожаление по поводу того, что в Европе разразилась война.

"Это новая "бессмысленная бойня", что ежедневно уносит множество жизней среди гражданского населения", – заявил понтифик, повторив слова Папы Бенедикта XV.

Справочно. Выражение "бессмысленная бойня" принадлежит Папе Римскому Бенедикту XV, который использовал его для характеристики Первой мировой войны.

Лев XIV призвал "вести терпеливый диалог", "проявлять смелость в переговорах" и быть готовыми "поступиться некоторыми позициями".

Мы должны спросить себя: действительно ли мы прилагаем творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или просто пытаемся остановить кровопролитие войны и лучше подготовиться к той, которая, как мы предполагаем, еще впереди,

– добавил Папа Римский.

К слову, еще летом он призвал Россию вернуться к переговорам с Украиной. Понтифик просил оказывать давление, чтобы насилие и война закончились и было найдено решение.