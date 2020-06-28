Папа Римский Франциск призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в Западной Украине.

На воскресной встрече с верующими он сказал, что необходимо молиться за людей, страдающих от паводков на Западе Украины, чтобы они почувствовали "Господне утешение и братскую помощь". Об этом сообщает Vatican News.

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Кроме того, Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, страдающих от войн.

"Помолимся за улучшение трагического положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, заостренных пандемией. Призываю молиться также и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", – заявил Папа Римский Франциск.

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