Папа Римский призвал молиться за пострадавших от наводнений украинцев
Папа Римский Франциск призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в Западной Украине.
На воскресной встрече с верующими он сказал, что необходимо молиться за людей, страдающих от паводков на Западе Украины, чтобы они почувствовали "Господне утешение и братскую помощь". Об этом сообщает Vatican News.
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Кроме того, Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, страдающих от войн.
"Помолимся за улучшение трагического положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, заостренных пандемией. Призываю молиться также и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", – заявил Папа Римский Франциск.
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Непогода на Западе Украины: главное
- Непогода здесь длилась в течение 22 – 23 июня и частично 24 числа.
- Больше всего от затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- Из-за последствий стихии на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.
- Впоследствии сюда прилетел первый вертолет с помощью.
- Кабинет Министров уже выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.