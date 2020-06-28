Папа Римський закликав молитися за постраждалих від повеней українців
Папа Римський Франциск закликав католиків світу молитися за постраждалих від руйнівних повеней у Західній Україні.
На недільній зустрічі з вірянами він сказав, що необхідно молитися за людей, які потерпають від паводків на Заході України, щоб вони відчули "господнє втішення та братню допомогу". Про це повідомляє Vatican News.
Цікаво Знищені кілометри доріг, пошкоджені 120 мостів: Аваков розповів про наслідки негоди на Заході
Окрім цього, Папа попросив вірян молитися за долю жителів країн Близького Сходу, які потерпають від воєн.
"Молімося за покращення трагічного становища сирійського народу та сусідніх народів, зокрема, Лівану, в контексті серйозних економічної та суспільно-політичної криз, загострених пандемією. Заохочую молитися теж і за населення Ємену, особливим чином за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи", – заявив Папа Римський Франциск.
Читайте також Папа Римський займеться звільненням українця Марківа
Негода на Заході України: головне
- Негода тут тривала упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа.
- Найбільше від затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під’їзду.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- Через наслідки негоди на Прикарпаття прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник МВС Арсен Аваков.
- Згодом сюди прилетів перший гелікоптер з допомогою.
- Кабінет Міністрів вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.