Папа Римський Франциск закликав католиків світу молитися за постраждалих від руйнівних повеней у Західній Україні.

На недільній зустрічі з вірянами він сказав, що необхідно молитися за людей, які потерпають від паводків на Заході України, щоб вони відчули "господнє втішення та братню допомогу". Про це повідомляє Vatican News.

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Окрім цього, Папа попросив вірян молитися за долю жителів країн Близького Сходу, які потерпають від воєн.

"Молімося за покращення трагічного становища сирійського народу та сусідніх народів, зокрема, Лівану, в контексті серйозних економічної та суспільно-політичної криз, загострених пандемією. Заохочую молитися теж і за населення Ємену, особливим чином за дітей, які страждають від дуже важкої гуманітарної кризи", – заявив Папа Римський Франциск.

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