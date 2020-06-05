Папа Римський займеться звільненням українця Марківа
Папа Римський Франциск візьме під опіку ситуацію з Віталієм Марківим. Українського військовослужбовця засудили в Італії за нібито вбивство італійського фотографа на Донбасі.
Понтифік опікуватиметься справою Марківа
Про це понтифік повідомив у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським, написав глава держави у твіттері.
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Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України,
– сказав Володимир Зеленський.
Франциск та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі
Зеленський також розповів понтифіку про ситуацію на Донбасі і попросив Ватикан допомогти звільнити українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях, інформує пресслужба глави держави.
"Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення "червоних ліній" стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності", – наголосив Зеленський.
Президент розповів Франциску про онлайн-навчання
Ще одна тема, яку не оминули український президент та Папа Римський – це пандемія коронавірусу. Зеленський розповів як українські діти під час карантину навчались онлайн. Понтифік похвалив українські церкви за гарний приклад у дотриманні вимог під час спалаху COVID-19.
Що відомо про справу Віталія Марківа
- 30 червня 2017 року в Італії Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року.
- Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
- 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
- В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно Марківа заблокувався через поширення COVID-19.