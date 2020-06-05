Папа Римський Франциск візьме під опіку ситуацію з Віталієм Марківим. Українського військовослужбовця засудили в Італії за нібито вбивство італійського фотографа на Донбасі.

Понтифік опікуватиметься справою Марківа

Про це понтифік повідомив у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським, написав глава держави у твіттері.

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Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України,

– сказав Володимир Зеленський.

Франциск та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі

Зеленський також розповів понтифіку про ситуацію на Донбасі і попросив Ватикан допомогти звільнити українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях, інформує пресслужба глави держави.

"Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення "червоних ліній" стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності", – наголосив Зеленський.

Президент розповів Франциску про онлайн-навчання

Ще одна тема, яку не оминули український президент та Папа Римський – це пандемія коронавірусу. Зеленський розповів як українські діти під час карантину навчались онлайн. Понтифік похвалив українські церкви за гарний приклад у дотриманні вимог під час спалаху COVID-19.

Обіцяв @Pontifex передати вітання українському народу, до якого Папа почувається «близьким серцем». Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Що відомо про справу Віталія Марківа