Папа Римский займется освобождением украинца Маркива
Папа Римский Франциск возьмет под опеку ситуацию с Виталием Маркивым. Украинского военнослужащего осудили в Италии за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.
Понтифик заниматься делом Маркива
Об этом понтифик сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, написал глава государства в Твиттере.
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Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины,
- сказал Владимир Зеленский.
Франциск и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе
Зеленский также рассказал понтифику о ситуации на Донбассе и попросил Ватикан помочь освободить украинца, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях, информирует пресс-служба главы государства.
"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал Франциску пр онлайн-обучение
Еще одна тема, которую не обошли украинский президент и Папа Римский - это пандемия коронавируса. Зеленский рассказал, как украинские дети во время карантина учились онлайн. Понтифик похвалил украинские церкви за хороший пример в соблюдении требований во время вспышки COVID-19.
Что известно о деле Виталия Маркива
- 30 июня 2017 в Италии Виталия Маркива задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
- Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.
- 12 июля 2019 суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
- В Италии начало апелляционного процесса в Милане относительно Маркива заблокировался из-за распространения COVID-19.