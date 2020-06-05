Папа Римский Франциск возьмет под опеку ситуацию с Виталием Маркивым. Украинского военнослужащего осудили в Италии за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Понтифик заниматься делом Маркива

Об этом понтифик сообщил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, написал глава государства в Твиттере.

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Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины,

- сказал Владимир Зеленский.

Франциск и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский также рассказал понтифику о ситуации на Донбассе и попросил Ватикан помочь освободить украинца, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях, информирует пресс-служба главы государства.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал Франциску пр онлайн-обучение

Еще одна тема, которую не обошли украинский президент и Папа Римский - это пандемия коронавируса. Зеленский рассказал, как украинские дети во время карантина учились онлайн. Понтифик похвалил украинские церкви за хороший пример в соблюдении требований во время вспышки COVID-19.

Обіцяв @Pontifex передати вітання українському народу, до якого Папа почувається «близьким серцем». Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Что известно о деле Виталия Маркива