Папа Римский призвал Путина остановить войну, Зеленского просит согласиться на переговоры

Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди осудил аннексию Россией территорий Украины. Также глава католической церкви обратился к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

В своей проповеди Папа призвал к переговорам и прекращению огня. Также понтифик вспомнил зверствам россиян в Буче и Изюме, уничтожение Мариуполя и удар по автоколонне в Запорожье.

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Папа обратился к Зеленскому и Путину

Папа Франциск вспоминая Бучу, Ирпень, Мариуполь и Запорожье не уточнял, что именно произошло в тех городах и кто это сделал. В то же время глава католической церкви отметил, что мир стоит перед ядерной угрозой.

Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами невыразимых страданий и страха. Что уж говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд,

– отметил Папа.

Кроме того, понтифик осудил недавние действия, противоречащие принципам международного права. Но Папа не отметил, о каких именно событиях идет речь.

"Я решительно осуждаю серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий, противоречащих принципам международного права. Она действительно усиливает угрозу ядерной эскалации, вплоть до опасений неконтролируемых и катастрофических последствий на мировом уровне", – заявил Папа.

Франциск обратился к Путину и попросил его "с любовью к собственному народу" остановить войну. Но вот беда, что диктатору нет дела до своего народа. Также Папа обратился и к Владимиру Зеленскому с призывом идти на переговоры с Россией из-за страданий украинцев от войны.

Переговоры Зеленского и Путина невозможны

Во время жалкого зрелища в виде аннексии территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной.

В то же время, украинская сторона еще задолго до псевдореферендумов называла фейковые голосования красной линией, после пересечения которых переговоры станут невозможными. Стоит отметить, что переговоры были остановлены еще после того, как миру стало известно о зверствах в Киевской области.

30 сентября президент Владимир Зеленский официально сообщил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорить с Путиным не будет, потому что с ним переговоры невозможны. Переговоры будут проводить только с новым российским президентом.

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