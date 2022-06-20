Папа Римский призвал верующих каждый день спрашивать себя, что они делают для спасения Украины

Папа Франциск во время воскресной встречи обратился к верующим. Он призвал их спрашивать себя: "Что я делаю сегодня для украинского народа?"

Встреча Папы Франциска с паломниками состоялась 19 июня. Верующие собрались, чтобы помолиться вместе молитву "Ангел Господень".

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"Что сегодня делаю именно я для украинского народа?"

Молельная встреча состоялась на площади Святого Петра в Ватикане. Она собрала несколько десятков тысяч паломников. Папа Франциск обратился к людям с разными запланированными призывами.

В конце молитвенной встречи Святейший Отец перед тем, как проститься, призвал поддерживать украинцев каждый день. Он назвал ряд вопросов, которые верующие должны задавать перед собой.

И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: "Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце,

– сказал Папа Франциск.

Последние заявления Папы Римского

За все время полномасштабного вторжения Папа Франциск ни разу ясно не высказывался о войне в Украине. Ему даже не нравилось то, как гостеприимно принимают украинских беженцев.

По мнению Франциска, война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Кто и как ее провоцировал, Папа Римский не уточнил.

Понтифик наконец признал, что россияне совершают жестокие преступления, но вместе с тем попытался оправдать их мол, это воюют "наемники" из Чечни, Сирии и т.д. Такие размытые взгляды Франциск выразил спустя четыре месяца войны против Украины.

Также Франциск сказал, что он не "при Путине", но собирается различать "хорошее и плохое" без размышлений об интересах и корнях проблем, и что все это очень сложно.

Папа Римский 16 июня анонсировал личную встречу с главой русской православной церкви патриархом Кириллом.

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