Папа Римский снова призвал создать гумкоридоры из "Азовстали"

Папа Римский назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества", заставляющим "страдать и плакать". Франциск еще раз призвал организовать безопасные гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом понтифик сказал в воскресном обращении на площади Святого Петра, выступая перед людьми за полуденным благословением. Он отметил, что Мариуполь был "варварски бомбардирован и уничтожен".

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Мои мысли сразу переходят в украинский город, город Марии. Снова прошу создать безопасные гуманитарные коридоры для людей, заблокированных на сталелитейном заводе,

– заявил Папа Римский.

"Страдаю и плачу, думая о страданиях самых слабых, стариков и детей", – указал он.

Наблюдаем регресс человечества

Франциск подверг сомнению, что в Кремле согласятся пойти на прекращение боевых действий путем диалога.

Пока мы наблюдаем ужасный регресс человечества, я вместе со многими другими спрашиваю себя, действительно ли ищут мира, действительно ли есть готовность избежать длительной военной и словесной эскалации, все ли делается для того, чтобы заглушить оружие,

– отметил понтифик.

Папа Римский не упоминал о России или Путине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Однако он не оставил сомнений в своих взглядах, описывая войну как "неоправданную агрессию".

Ситуация на "Азовстали": что известно

Мариуполь находится в блокаде уже больше двух месяцев.

В городе гуманитарная катастрофа: отсутствует связь, коммуникации, лекарства и продукты. Дома мирных жителей россияне расстреливают из танков, несмотря на то, есть ли кто-то внутри.

Местные вместе с украинскими защитниками находятся на заводе "Азовсталь". Оккупанты ежедневно атакуют завод авиаударами. Во время бомбежек 28 апреля враг попал в госпиталь, где находились около 500 человек.

Враг бросает на захват сталеварного комбината все силы и средства. Однако "Азовсталь", а значит Мариуполь держится благодаря украинским воинам, безжалостно уничтожающим врага.

По словам президента, с завода 1 мая начали эвакуировать гражданских, их везут в Запорожье.

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