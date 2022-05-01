Папа Римский снова призвал создать гумкоридоры из "Азовстали"
Источник:The Guardian
Папа Римский назвал войну в Украине "ужасным регрессом человечества", заставляющим "страдать и плакать". Франциск еще раз призвал организовать безопасные гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом понтифик сказал в воскресном обращении на площади Святого Петра, выступая перед людьми за полуденным благословением. Он отметил, что Мариуполь был "варварски бомбардирован и уничтожен".
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Мои мысли сразу переходят в украинский город, город Марии. Снова прошу создать безопасные гуманитарные коридоры для людей, заблокированных на сталелитейном заводе,
– заявил Папа Римский.
"Страдаю и плачу, думая о страданиях самых слабых, стариков и детей", – указал он.
Наблюдаем регресс человечества
Франциск подверг сомнению, что в Кремле согласятся пойти на прекращение боевых действий путем диалога.
Пока мы наблюдаем ужасный регресс человечества, я вместе со многими другими спрашиваю себя, действительно ли ищут мира, действительно ли есть готовность избежать длительной военной и словесной эскалации, все ли делается для того, чтобы заглушить оружие,
– отметил понтифик.
Папа Римский не упоминал о России или Путине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Однако он не оставил сомнений в своих взглядах, описывая войну как "неоправданную агрессию".Обратите внимание! Ранее итальянские СМИ сообщали, что по их данным Ватикан трижды пытался посодействовать созданию гуманитарных коридоров, однако потерпел неудачу.
Ситуация на "Азовстали": что известно
- Мариуполь находится в блокаде уже больше двух месяцев.
- В городе гуманитарная катастрофа: отсутствует связь, коммуникации, лекарства и продукты. Дома мирных жителей россияне расстреливают из танков, несмотря на то, есть ли кто-то внутри.
- Местные вместе с украинскими защитниками находятся на заводе "Азовсталь". Оккупанты ежедневно атакуют завод авиаударами. Во время бомбежек 28 апреля враг попал в госпиталь, где находились около 500 человек.
- Враг бросает на захват сталеварного комбината все силы и средства. Однако "Азовсталь", а значит Мариуполь держится благодаря украинским воинам, безжалостно уничтожающим врага.
- По словам президента, с завода 1 мая начали эвакуировать гражданских, их везут в Запорожье.
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