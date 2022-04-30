Папа Римский трижды обращался к Путину относительно эвакуации из Мариуполя

О необходимости эвакуации людей из Мариуполя говорят уже по всему миру. С такой просьбой обращался к Владимиру Путину и Папа Римский.

Путин отказал понтифику

На заводе "Азовсталь" находятся маленькие дети, женщины и пожилые люди. Франциск просил главу Кремля разрешить их эвакуацию.

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С такой просьбой понтифик обращался к агрессору трижды. Папа просил разрешить вывезти людей из "Азовстали" на корабле под флагом Ватикана. Однако каждый раз Путин отрицал. Поэтому эвакуация не прошла до сих пор.

Какая ситуация на "Азовстале"

Русские круглосуточно палят по заводу, который стал убежищем для тысяч мирных мариупольцев. Люди уже больше 2 месяцев не видели солнечного света и не дышали свежим воздухом. Они живут под постоянной бомбардировкой в сыром заплесневевшем подвале. Их запасы заканчиваются, поэтому всю еду приходится использовать очень экономно.

Украина постоянно пытается договориться об эвакуации, однако россияне не разрешают. В госпитале завода находятся также раненые военные, нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи. Им приходится спать на земле и помогать друг другу.

28 апреля в результате обстрелов госпиталь рухнул. Раненые получили новые ранения. Также пострадали врачи. Число пострадавших уже превысило 600 человек.

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