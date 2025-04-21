В CNN рассказали, какие проблемы со здоровьем имел Папа Римский в последние годы жизни

До своей смерти Папа Римский имел значительные проблемы со здоровьем, которое ухудшилось в последние годы его папства. Кроме болезни с легкими при жизни Франциск также имел и другие травмы и болезни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие болезни имел Франциск при жизни

Журналисты пишут, что 88-летний понтифик, которому в молодости удалили небольшую часть одного легкого, попал в римскую больницу Джемелли 14 февраля после того, как у него появились симптомы бронхита.

Следующая КТ показала диагноз пневмонии в обоих легких у Франциска. В конце концов состояние понтифика стабилизировалось, и через 5 недель Папе разрешили вернуться в Ватикан для продолжения выздоровления.

Однако после выхода из больницы глава католической церкви долгое время не мог говорить из-за проблем с дыханием и прошел курс физиотерапии, чтобы вернуть голос. Он также имел трудности с поднятием рук и носил назальную канюлю для получения кислорода.

По данным издания, когда Франциск был младшим, он перенес тяжелую пневмонию и ему удалили часть правого легкого. В начале 2025 года Папа дважды упал и был замечен с палкой или на инвалидной коляске, чтобы мобильнее передвигаться на фоне боли в колене.

В течение своего папства главе католической церкви пришлось отменить несколько поездок из-за плохого самочувствия. В 2022 году он отменил поездку в Демократическую Республику Конго, Южный Судан и Канаду из-за травмы колена. В 2023 году Ватикан также заявил, что он страдает от воспаления легких, что помешало ему выполнить некоторые обязательства, в частности принять участие в климатических переговорах COP28 в Дубае.

Франциск также страдал от дивертикулита, общего заболевания, которое может вызвать воспаление или инфекцию толстой кишки. В 2021 году ему сделали операцию по удалению части толстой кишки.

В декабре 2022 года Папа Римский рассказал в интервью испанскому информационному агентству ABC, что уже документ по отходу от должности, который мог быть использован в случае, если он не сможет дальше вести дела.