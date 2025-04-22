Точно не был нашим врагом, – парамедик Тайра вспомнила встречу с Папой Франциском

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в Ватикане из-за инсульта. При жизни он встречался с украинцами, которые пострадали в результате войны, в частности теми, кто пережил российский плен.

Украинский парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра была одной из тех, с кем пообщался Папа. Она вспомнила свою встречу с Понтификом, информирует 24 Канал со ссылкой на ее соцсети.

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Точно не был врагом Украины

Украинский парамедик почтила память Понтифика и поделилась своими воспоминаниями о часовой встрече с ним, которая состоялась в январе 2024 года. Как известно, Папу часто критиковали за неоднозначные заявления об Украине и России.

Юлия Паевская заметила, что для кого-то "он стал разочарованием", потому что призвал к соглашениям, которые Украина не может принять, но вместе с этим Папа Франциск молился за наше государство, способствовал проведению обменов пленными и возвращению украденных детей.

Тайра добавила, что во время общения о войне он тщательно подбирал слова. Возможно, не мог сказать всего, что-то заставляло его молчать. Парамедик рассказала ему о плене, о страданиях украинцев.

Он точно не был нашим врагом. Я имела возможность лично с ним говорить. Почти час – о правде войны, о боли плена, о страданиях, которые не каждому дано выдержать. Он внимательно слушал. Он услышал меня. Он знал правду,

– подчеркнула Тайра.

В завершение она написала, что, возможно, ситуация была сложнее, чем кажется украинцам. Конечно, нельзя оправдывать нерешительность и тишину, но Папа Франциск однозначно заслуживал уважения.

Напомним, о похоронах Понтифика состоится 26 апреля, а уже с 23 апреля с ним смогут попрощаться верующие. Его похоронят в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме по упрощенной процедуре, о которой он просил в своем завещании.