Оставил за собой хаос и трясину, Politico о тяжелом наследии Папы Франциска

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Драматическое папство оставило после себя тяжелое наследство - разделенную церковь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какие проблемы должен был преодолеть Франциск и почему его преемника ждет хаос

Франциск стал Папой в марте 2013 года после неожиданной отставки своего предшественника Бенедикта XVI. Понтифик получил задачу восстановить репутацию Церкви, пошатнувшуюся после так называемого скандала Vatileaks.

Папа Римский Франциск – это первый латиноамериканский и иезуитский понтифик. Он также был первым, кто взял имя Франциск - в честь Франциска Ассизского, святого XIII века, защитника бедных. Однако, считает Politico, его правление не смогло преодолеть недостатки Церкви – от злоупотреблений священников до нецелевого использования средств Ватикана.

После отставки Бенедикта XVI Франциск, казалось, воплотил идеалы реформистов в Церкви, которая отчаянно стремилась к переменам.

Его папство ознаменовало разрыв с отдаленным, академическим стилем Бенедикта. Он возглавил стремление к тому, чтобы Церковь больше напоминала "полевой госпиталь", отдавая приоритет нуждающимся и преуменьшая важность сексуальности,

– указывает издание.

С самого начала он провозглашал послание толерантности, защищал мигрантов и резко критиковал капиталистическую избыточность, одновременно пытаясь сбалансировать эту программу с консерватизмом. В определенной степени Франциск смог избавиться от тысячелетней структуры Церкви, открыв офисы высокого уровня в Ватикане для женщин и мирян.

Однако в конце концов хаотичные попытки Папы Франциска только разозлили консерваторов и разочаровали либералов. Понтифик поддерживал ограничения женщин-священников, а под давлением возмущенных африканских епископов был вынужден смягчить заявление о благословении однополых пар.

Папа Римский Франциск также вызвал неоднозначную реакцию на международной арене. Понтифик вызвал восхищение последователей на Глобальном Юге, но стал объектом критики сторонников на Западе из-за своих настойчивых призывов к миру в Украине, молчания относительно притеснений религиозных меньшинств в Китае и резкой критики вторжения Израиля в Газу.

"Вместо того, чтобы реформировать Церковь, он в основном оставил позади хаос – и теологическую трясину – для любого, кто придет ему на смену", – указывают в Politico.