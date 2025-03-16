Ватикан впервые показал фото Папы Римского Франциска после госпитализации
- Ватикан впервые опубликовал фото Папы Франциска после госпитализации, его состояние стабильное с 14 февраля 2025 года.
- Папа сослужил Святую Мессу в больнице, продолжает назначенную терапию и проводит время между молитвой, отдыхом и работой.
Папа Римский недавно серьезно заболел, его состояние было тяжелым в течение длительного времени. В Ватикане рассказали, что он сослужил Святую Мессу.
В воскресенье, 16 марта 2025 года рассказали о состоянии здоровья Папы Римского Франциска и показали его фото. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vatican News.
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Ситуация стабильная
Папа Римский с 14 февраля 2025 года находится в больнице. Ситуация с его здоровьем остается стабильной.
Там также сообщили, что утром 16 марта он сослужил воскресную Святую Мессу в часовне рядом со своей палатой, однако не принимал никаких посетителей.
Первое фото Папы Римского из больницы / Фото Vatican News
В издании уточнили, что он с хорошими результатами продолжает назначенную терапию, в частности, дыхательную и двигательную реабилитацию. Он провел свой день между молитвой, отдыхом и некоторой работой.
Ранее писали, что состояние Папы улучшается, понтифик чувствует себя лучше, однако врачи осторожны в оценках. он провел в больнице уже более месяца.