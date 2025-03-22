Папе Римскому нужно заново учиться говорить: в каком состоянии понтифик

Папа Франциск уже длительное время находится в больнице. Сейчас его состояние здоровья стабилизировалось.

Однако, после длительного использования высокопоточной кислородной терапии он должен заново учиться говорить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о состоянии Папы Римского

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес отверг предположение о том, что Папа Франциск уйдет на пенсию. Вероятно, после выздоровления он продолжит выполнять свои обязанности.

Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный кислород все высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, его общее физическое состояние такое, как и раньше,

– говорит кардинал Фернандес, который является главой доктринального офиса Ватикана.

До сих пор нет официальной информации о том, когда Франциск вернется в Ватикан. Фернандес сказал, что не знает, выпишут ли его вовремя до Пасхи, которая приходится на 20 апреля. По его мнению, Папа может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%.

Кардинал добавляет, что глава Католической церкви верит, что с тем небольшим временем, которое у него осталось, он должен полностью посвятить себя другим, а не себе.

Отметим, что 88-летний понтифик находится в больнице в течение 5 недель из-за двусторонней пневмонии. В последнем отчете о состоянии здоровья Папы Римского, который обнародовали 21 марта, Ватикан заявил, что его состояние остается стабильным с "незначительными улучшениями дыхания и подвижности".

В течение последних двух лет у Франциска было несколько приступов плохого самочувствия. Это связано с тем, что он склонен к легочным инфекциям, поскольку в молодости у него был плеврит и часть легкого пришлось удалить.

Напомним, что ранее Ватикан впервые показал фото Папы Римского после госпитализации. Там рассказали, что он сослужил Святую Мессу в больнице.